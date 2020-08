De coronamaatregelen die in het Ecopark in Alphen aan den Rijn gelden, blijven tot en met het einde van dit jaar van kracht. Dat heeft het Alphense college dinsdag besloten.

Het Ecopark is al maanden volgens de landelijke coronarichtlijnen ingericht. Zo werden de openingstijden verruimd en werd een reserveringssysteem ingevoerd, zodat bezoekers en medewerkers onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. De laatste weken blijkt dat de drukte beheersbaar is.

Het college heeft dinsdag besloten de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 31 december te verlengen. Daarbij worden ook de openingstijden aangepast. Vanaf 1 september is het Ecopark van maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

De gemeente is positief over het reserveringssysteem dat op 15 juni is ingevoerd en acht de kans aanwezig dat het systeem na 31 december 2020 blijft bestaan.

"Bezoekers reageren over het algemeen zeer positief op het reserveringssysteem, de gebruiksvriendelijkheid en de korte wachtrijen. Het is dan ook zeer het overwegen waard om het reserveringssysteem ook na 31 december 2020 te blijven gebruiken", aldus de gemeente.