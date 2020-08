Vogelpark Avifauna heeft de gier die maandagmiddag een oma en een kind verwondde uit de shows geschrapt. In een verklaring laat het Alphense vogelpark dinsdag weten het ongeluk "ten zeerste te betreuren".

Tijdens een vogeldemonstratie landde een gier maandag tussen het publiek, op een oma die haar vijf maanden oude kleindochter op schoot had. "Logischerwijs werd dit door de familie en bezoekers ervaren als een aanval van deze vogel. Met dit bericht willen wij mede namens de betrokken familie iedereen informeren", meldt Avifauna.

De oma en het kind raakten als gevolg van de onverwachtse landing gewond, waarna ze in het ziekenhuis onderzocht en behandeld werden. "Gelukkig kunnen we melden dat het ondanks deze verschrikkelijke ervaring naar omstandigheden redelijk gaat met het gezin", laat het vogelpark weten.

"Wij betreuren dit ongeluk ten zeerste. Deze ervaren vogel vloog al jaren mee met de demonstraties in Avifauna. Zijn verzorger kent deze gier erg goed en weet dat de gier uit balans is geraakt. Maar om alle risico's op eventuele herhaling te voorkomen, hebben we de vale gier per direct uit de demonstratie gehaald. We houden de komende tijd nauw contact met de familie en wensen ze veel sterkte toe."