Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag twee maanden cel geëist tegen een 29-jarige man uit Gorinchem die verdacht wordt van telefoonfraude in Alphen aan den Rijn in 2018.

De man werd op 8 september 2018 op heterdaad betrapt door de politie, die samenwerkte met KPN om de man op te sporen. De verdachte was druk bezig met veertien handtelefoons, twee telefoonopladers en enkele stekkerblokken in een telefoonhuisje aan de Sterrenlaan in Alphen aan den Rijn. Hij was gekleed in een KPN-vestje, terwijl hij niet werkte voor het telecombedrijf. De man werd aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat de 29-jarige verdachte in het telefoonhuisje op rekening van abonnementhouders betaalde nummers te bellen. Hiermee kon hij beltegoeden en geschenkbonnen opwaarderen. De schade was 180 euro.

Later verklaarde de verdachte dat hij was binnengelaten door een andere persoon. Het OM sluit dit niet uit omdat de sleutel van het huisjes niet werd aangetroffen. Verder ontkent de man alles.

De officier van justitie neemt het de man kwalijk dat hij geen openheid van zaken geeft, terwijl hij voor eigen gewin vitale telefoonverbindingen, waaronder 112, heeft platgelegd. Het OM eist daarom een celstraf van twee maanden. De rechter doet over twee weken uitspraak.