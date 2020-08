Een van de personal trainers van Bezemer Fitness is besmet met het coronavirus. Na overleg met de GGD is besloten dat de Alphense sportschool open mag blijven.

Bezemer Fitness nam direct contact met de GGD op toen duidelijk werd dat de trainer besmet is.

De sportschool mag in overleg met de GGD openblijven, omdat er geen sprake van nauw contact is geweest en er altijd onderling 1,5 meter afstand is gehouden. "De betreffende trainer heeft eigenlijk alleen personal training gegeven en zal zijn klanten inlichten", aldus eigenaar Thijs Bezemer in een video op Facebook.

De sportschool neemt voor de zekerheid extra maatregelen. Zo vervallen de groepslessen die door de vaste trainers worden gegeven. De andere lessen kunnen wel doorgaan. Bezemer en een collega die geen contact met anderen heeft gehad, zullen bij de balie zitten. Op die manier kunnen de leden blijven sporten.