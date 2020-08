Een 51-jarige Rotterdammer is zaterdag aangehouden nadat hij op heterdaad betrapt werd tijdens een winkeldiefstal in het centrum van Alphen aan den Rijn, meldt de politie maandag.

Oplettende winkeliers betrapten de winkeldief en waarschuwden de politie. Een agent in burger was aan het surveilleren in het centrum en heeft de dader aangehouden.

De man is een bekende van de politie. Hij heeft eerdere winkeldiefstallen gepleegd.