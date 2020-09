De dierenambulance heeft zondag een melding ontvangen over een jonge zwaan die verstrengeld was in 5 meter visdraad. De vogel zwom in het water bij de Aarkade in Alphen aan den Rijn.

Ter plaatse bleek dat de zwaan in paniek was en zichzelf al probeerde te ontdoen van het visdraad.

"Een bewoonster heeft de zwanen dagelijks gevoerd waardoor zij al snel het vertrouwen kon winnen", aldus de dierenambulance. Hierdoor konden medewerkers van de dierenambulance het dier vangen en onderzoeken.

Het 5 meter lange draad zat om de poot van de vogel gewikkeld. Het was niet duidelijk of de zwaan het visdraad ook had ingeslikt, daarom werd de zwaan onderzocht in de de dierenkliniek.

Uit de foto's is gebleken dat het visdraad niet in de slokdarm of maag van de zwaan terechtgekomen is.