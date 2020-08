Het aantal bezoekers van de binnenstad in Alphen aan den Rijn is nog niet op het niveau van begin dit jaar vanwege de coronacrisis.

Het aantal bezoekers daalde in een paar weken met zo'n 70 procent door de coronacrisis. De bezoekersaantallen nemen op dit moment wel weer toe, maar deze zitten nog niet op het oude niveau.

Het was voornamelijk in april erg leeg in de winkelstraten. Na de verlenging van de maatregelen op 21 april was er in Alphen aan den Rijn al sprake van een lichte stijging van de bezoekersaantallen. Het aantal passanten in de winkelstraat was in deze periode relatief hoog op de zaterdagen.