Het aantal woninginbraken in Alphen aan den Rijn in 2020 is afgenomen ten opzichte van 2019. Vorig jaar werd er in de eerste zeven maanden 88 keer ingebroken. In 2020 waren er 61 inbraken gedurende dezelfde periode. Dat blijkt uit onderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (ICC) op basis van Politiedata.

De afname van het aantal inbraken dit jaar komt mogelijk door de lockdown en het thuiswerken in verband met het coronavirus, meldt het IIC.

"In de eerste twee maanden van dit jaar waren er namelijk nog relatief veel woninginbraken. In januari meldden 28 (van de 52) Zuid-Hollandse gemeenten een stijging in het aantal inbraken. Ook in februari waren er nog 26 gemeenten waar sprake was van een toename. In maart, toen de intelligente lockdown van kracht werd, zagen 31 Zuid-Hollandse gemeenten het aantal woninginbraken afnemen."

In de eerste zeven maanden van 2020 werden er in totaal 3.580 woninginbraken geregistreerd in de provincie Zuid-Holland. Dat is een afname van 19,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

In veertien van de 52 gemeenten in Zuid-Holland is er ondanks de lockdown toch een toename in het totale aantal woninginbraken in de eerste zeven maanden van 2020 ten opzichte van deze periode vorig jaar. Daartegenover zagen 36 gemeenten in Zuid-Holland een daling in het aantal woninginbraken.