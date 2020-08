De realisatie van een fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn loopt vertraging op door een rechtszaak. De Raad van State buigt zich over de zaak die tegenstanders van de brug hebben aangespannen.

De komst van de brug zou vooral positief zijn voor recreanten en scholieren uit Aarlanderveen en Nieuwkoop. Vorig jaar werd bekend dat de fietsbrug bijna 300.000 euro duurder zou worden. Het was de verwachting dat de brug in 2021 klaar zou zijn voor gebruik.

De Raad van State kan het bestemmingsplan echter afkeuren. Omdat er op zijn vroegst begin 2021 uitspraak wordt gedaan, zal de realisatie van de brug vertraging oplopen.