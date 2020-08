Er kan weer gezwommen worden in de speelvijver bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Er zit geen blauwalg meer in het water en de Omgevingsdienst Midden-Hollands heeft zijn waarschuwing ingetrokken.

Zwemmen in water met blauwalg kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo lopen zwemmers het risico dat zij met huidirritatie of maag- en darmklachten te maken krijgen.