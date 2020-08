De GGD Hollands Midden maakt zich zorgen om de onjuiste informatie die wordt verstrekt voor bron- en contactonderzoek. Voor dit onderzoek belt GGD Hollands Midden met mensen die in contact zijn geweest met een persoon die positief is getest op het coronavirus.

Als een persoon positief test op het coronavirus, vraagt de GGD altijd naar een lijstje met contactgegevens van personen met wie hij of zij in contact is geweest. Het gaat daarbij om personen waar langer dan vijftien minuten contact mee is geweest binnen 1,5 meter en personen die samen in dezelfde ruimte zijn geweest.

Mensen willen steeds vaker niet meewerken aan het bron- en contactonderzoek. "Sommige mensen geven helemaal geen informatie, anderen geven onjuiste informatie. Denk dan aan niet bestaande personen, mailadressen en telefoonnummers." En dit is zorgwekkend, zo stelt GGD Hollands Midden. "Het wordt op deze manier steeds moeilijker alle betrokkenen te informeren over quarantaine en de leefregels."

"Bron- en contactonderzoek is erg belangrijk om het virus in te dammen en de kwetsbaren te beschermen. Als mensen die het virus bij zich dragen niet in contact komen met andere mensen, kan het virus niet overspringen. Daarom is het essentieel mee te werken aan bron- en contactonderzoek, zodat zo weinig mogelijk mensen ziek worden", meldt GGD Hollands Midden.