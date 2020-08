Er is een grote zoekactie geweest nadat een voorbijganger dinsdagavond twee onbeheerde fietsen langs de Westkanaalweg in Alphen aan den Rijn had aangetroffen. Twee duikteams zochten in een deel van het Aarkanaal naar mogelijke slachtoffers. De zoekactie leverde echter niks op.

Een andere voorbijganger meldde later dat de twee fietsen er al sinds de middag stonden. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden ging het om een kinderfiets en een fiets voor een volwassene.

"Omdat het een groot stuk water betrof, zijn er twee duikteams ingezet, maar er is niemand aangetroffen", zegt de woordvoerder. Na ongeveer een uur zoeken werd de zoekactie gestaakt. Volgens de woordvoerder wordt de zoekactie woensdag niet hervat. Ook een politiewoordvoerder bevestigt dat aan NU.nl.

De politie heeft de fietsen meegenomen en zoekt contact met de eigenaren. Waarom de fietsen langs de Westkanaalweg stonden, is dus nog onbekend. De veiligheidsregio laat weten dat er in Alphen aan den Rijn geen vermiste personen bij de politie zijn opgegeven.

De Westkanaalweg was tijdens de zoekactie afgesloten tussen de Zegerbrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel.