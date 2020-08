Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Alphen aan den Rijn is in de afgelopen week verdriedubbeld ten opzichte van de week ervoor, maar volgens burgemeester Liesbeth Spies is het nog niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen.

Het aantal besmettingen in Alphen aan den Rijn is, net als in de rest van Nederland, in de afgelopen week toegenomen. Het gaat om negentien nieuwe besmettingen, terwijl in de week ervoor zes nieuwe besmettingen werden gemeld.

De GGD bevestigt dat het hier niet gaat om clusters, zoals eerder wel het geval was. De besmettingen zijn namelijk niet te linken aan één locatie. In plaats daarvan gaat het om besmettingen die binnenshuis zijn opgelopen. "Het oplopende aantal besmettingen komt uit de familiare kring en vriendenkring. Denk hierbij aan barbecues, feestjes en verjaardagen waar mensen te dicht op elkaar zitten."

Ingrijpen is volgens de gemeente echter nu nog niet nodig. Wel roept de burgemeester Alphenaren op zich aan de maatregelen te houden. "De boodschap die wij naar alle Alphenaren blijven herhalen is: hou je aan de maatregelen en hou 1,5 meter afstand, ook als je op bezoek gaat bij familie of vrienden. Blijf thuis en laat je testen bij klachten."

Burgemeester: Alphen aan den Rijn is goed voorbereid op tweede golf

Eerder liet burgemeester Spies al weten dat Alphen aan den Rijn goed is voorbereid op een eventuele tweede golf. "Bij een eventuele nieuwe uitbraak wordt de crisisorganisatie die eerder in het leven werd geroepen weer versterkt", zegt Spies.

De burgemeester zegt dat Alphen aan den Rijn in de afgelopen maanden veel geleerd heeft van wat er tijdens de coronacrisis op de gemeente is afgekomen. "We hebben ook ervaren dat veel taken snel konden worden opgepakt. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat we bij een eventuele nieuwe uitbraak goed voorbereid zijn", aldus Spies.

"Het virus is echt nog niet weg en een nieuwe uitbraak willen we met zijn allen voorkomen. Ik roep iedereen daarom op om waakzaam​ te blijven en de regels die nu nog gelden zo goed mogelijk op te volgen."