Zo'n driehonderd huishoudens waren maandagochtend getroffen door een stroomstoring in het centrum van Alphen aan den Rijn. Tijdens grondwerkzaamheden bij een restaurant was vermoedelijk een kabel geraakt. De stroomstoring was rond 13.40 uur weer opgelost.

Het ging om de postcodes 2404, 2405 en 2406. Het ging om de volgende straten:

Aarkade, Anne Frankkade, Brederodestraat, Castellumstraat, De Aarhof, De Vest, Hofzichtstraat, Hooftstraat, Julianastraat, Koekebakkersteeg, Oranjestraat, Paradijslaan, Pieter Doelmanstraat, Prins Bernhardlaan, Prins Hendrikstraat, Raadhuisstraat, Rijnkade, Samuel Aardewerksteeg, Swaenswijkplaats, Thorbeckeplein, Thorbeckestraat, Toussaintplein, Toussaintstraat, Van Boetzelaerstraat, Van Lennepstraat, Van Mandersloostraat, Vondelstraat en de Willem Dreesstraat.