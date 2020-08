De nieuwe coronatestlocatie opent maandag aan de Kalkovenweg 7 in Alphen aan den Rijn. De locatie aan de Euromarkt komt hiermee te vervallen.

De locatie aan de Kalkovenweg is een drive-inteststraat. GGD Hollands Midden laat weten dat deze optie veiliger is voor het personeel, doordat er een geringere kans op besmetting is.

De coronatestlocatie verhuisde al eerder, maar bleef toen op de Euromarkt. Deze keer is de locatie naar de andere kant van Alphen aan den Rijn verhuisd.