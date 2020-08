De afgelopen weken zijn opvallende veel elektrische fietsen bij de zaterdagmarkt in Alphen aan den Rijn gestolen, meldt de politie vrijdag.

"Er werden fietsen gestolen vanaf onder meer de Aarkade, De Vest, Van Boetzelaerstraat en de Hooftstraat", licht de politie toe.

De politie geeft tips om fietsendiefstal te voorkomen. "Stal je fiets zoveel mogelijk in een bewaakte fietsenstalling of op een daarvoor geschikte plaats. In het centrum zijn twee bewaakte fietsenstallingen aanwezig. Deze zijn te vinden aan het Fossapad en de Aarkade", aldus de politie.