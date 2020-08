De coronatestlocatie in Alphen gaat verhuizen naar een nieuw adres. GGD Hollands Midden laat weten dat de nieuwe locatie achter het AVIA tankstation aan de Kalkovenweg een drive-in wordt.

De teststraat in Alphen verhuisde al eerder en veranderde toen van een drive-in naar een inpandige testlocatie waar Alphenaren niet met hun auto doorheen konden. Bij de nieuwe testlocatie verandert dat.

"De locatie waar we heen verhuizen is inpandig en is geschikt als drive-in. Aangezien een drive-inlocatie voor ons personeel veiliger is, kiezen we daarvoor. Er is namelijk geringere kans op besmetting", legt een woordvoerder van GGD Hollands Midden uit.

Het is de bedoeling dat mensen zo veel mogelijk met de auto komen op de nieuwe locatie, maar anderen worden niet geweigerd.

De nieuwe locatie is een stuk ruimer dan de huidige locatie. "We beginnen met twee teststraten, maar als het nodig is, kunnen we uitbreiden." Naar verwachting opent de nieuwe teststraat in de loop van volgende week. De huidige teststraat blijft tot de opening van de nieuwe teststraat in bedrijf.