In de bosjes naast de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn is woensdag brand uitgebroken omdat iemand onkruid wilde verwijderen met een gasbrander. De veroorzaker heeft een boete gekregen.

De brand werd opgemerkt door handhavers die in de buurt waren. Zij schakelden direct de brandweer in, en probeerden vervolgens zelf om het vuur te blussen. Met hulp van een omstander die een brandblusser bracht lukte dit. De brandweer kwam ter plaatse en spoot de omgeving nat zodat het vuur niet opnieuw aan kon gaan.

De persoon die de brand had veroorzaakt heeft een boete gekregen voor de gevaarzetting en de schade. Handhaving Alphen aan den Rijn waarschuwt inwoners om voorzichtig met brandbare spullen om te gaan, omdat het vuur zich met de aanhoudende droogte makkelijk kan verspreiden.