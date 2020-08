De gemeente Alphen aan den Rijn gaat voorlopig niet voor heel de stad de openingstijden voor terrassen verlaten. Momenteel geldt alleen een uitzondering voor een gedeelte van het centrum, rond de Julianastraat en het Rijnplein.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd dat terrassen tot 23.00 uur geopend mogen zijn. In het deel van het centrum waar een uitzondering geldt, hoeven horecagelegenheden hun terrassen pas om 0.30 uur te sluiten.

Door de openingstijden van de terrassen in alle delen van de gemeente te verruimen naar 0.30 uur, zou de gemeente horecaondernemers kunnen helpen, zo stelt raadslid Helma van der Louw (CDA) in een brief aan de gemeente.

De gemeente geeft daar echter geen gehoor aan. De belangrijkste reden om dit niet toe te staan is de overlast die zal ontstaan voor omwonenden.

"Omwonenden kunnen flink overlast ervaren van het (stem)geluid van terrassen. Het stemgeluid van personen op een onoverdekt en onverwarmd terrein mag niet meegenomen worden tijdens een geluidsmeting door de Omgevingsdienst. Hierop kan dus niet gehandhaafd worden als er overlast ontstaat."

Deel van centrum Alphen met latere openingstijden is uitgaansgebied

De reden dat er in een deel van het centrum wel langere openingstijden van het terras zijn toegestaan, is omdat het gedeelte rond de Julianastraat en het Rijnplein een uitgaansgebied betreft.

De coronacrisis moet volgens de gemeente niet gezien worden als een uitzondering. Door de versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juli heeft de gemeente namelijk besloten dat er geen aanpassingen meer zullen worden gedaan op het beleid.

"Om die reden zullen latere sluitingstijden wegens de coronamaatregelen niet worden vergund. Wel heeft de gemeente, nadat de horeca onder beperkingen weer open mocht, meegewerkt aan de wens van de horeca voor ruimere tijdelijke terrassen."