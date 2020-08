Er is blauwalg aangetroffen op twee locaties bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Het gaat om de zuidoever en de speelvijver bij de plas. Dat meldt Omgevingsdienst Midden-Holland dinsdag.

Het gaat hierbij om een waarschuwing voor blauwalg, niet om een negatief zwemadvies. Dit houdt in dat zwemmen op deze locaties slecht kan zijn voor de gezondheid. Door te zwemmen in water met blauwalg kunnen zwemmers last krijgen van huidirritatie en maag-/darmklachten.

Omgevingsdienst Midden-Holland zegt dat zwemmers zelf moeten beoordelen of er een risico is voor de gezondheid. "Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt uitgelegd waarom er een waarschuwing is gegeven. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen."

Bij de speelvijver in de Zegerplas werd in 2018 en 2019 ook al gewaarschuwd voor blauwalg.