Er is nog geen drinkwatertekort voor inwoners van Alphen aan den Rijn. In verschillende delen van Nederland is er wel sprake van een drinkwatertekort.

Het drinkwaterbedrijf Oasen dat onder meer het drinkwater verzorgt in Alphen aan den Rijn zegt wel dat het waterverbruik hoger is dan normaal in deze vakantieperiode, maar noemt het niet extreem hoog.

In andere delen van Nederland maken drinkwaterbedrijven zich wel zorgen om de hoge vraag naar water. Door een drinkwatertekort kan de waterdruk verminderen of wegvallen.

Het hogere waterverbruik heeft verschillende oorzaken. Zo blijven er meer mensen thuis in de vakantieperiode in verband met het coronavirus en is er sprake van een hittegolf.