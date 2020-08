De ontsnapte humboldtpinguïn uit vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn, die zaterdag na twee dagen werd gevonden in Bodegraven, heeft tijdens zijn "vakantie" 40 kilometer gezwommen. De pinguïn is inmiddels onderzocht en verkeert in goede gezondheid, zo laat Avifauna maandag weten.

De humboldtpinguïn ontsnapte eind vorige week uit het Alphense vogelpark. De pinguïn heeft in totaal dus 40 kilometer gezwommen. "Dat is een behoorlijke prestatie voor deze jonge vogel", aldus Avifauna.

Tijdens zijn uitje werd hij gesignaleerd in Nieuwveen en Zwammerdam, om uiteindelijk in Bodegraven gevonden te worden.

De verzorgers weten nog niet hoe de pinguïn heeft kunnen ontsnappen. Wel is bekend dat de pinguïn een "ontsnapreputatie" heeft. "Het verblijf wordt nog eens uitgebreid geïnspecteerd en daarna keert de pinguïn terug naar de kolonie".