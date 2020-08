Handhavers gaan fietswrakken bij onder meer de Aardster in Alphen Noord stickeren. Het parkeren van een wrak op de openbare weg is namelijk verboden, wat vermeld staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wijkagenten kregen afgelopen tijd meerdere meldingen binnen over fietswrakken op deze locatie. Naar aanleiding daarvan kwam de handhaving in actie.

De gemeente mag een fietswrak 24 uur na het bestickeren verwijderen. De kosten voor het verwijderen, moeten worden betaald door de eigenaar.

De gemeente vraagt inwoners om het te melden als zij fietswrakken in hun wijk zien.