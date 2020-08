De politie en handhaving van Alphen aan den Rijn gaan de komende tijd extra toezicht houden in het gebied rondom de Zegersloot, met name in het Heempark. Zeven prullenbakken en een bankje werden namelijk afgelopen weekend in het gebied vernield.

De extra toezicht wordt voornamelijk ingezet in het skatepark in het Heempark. De politie liet eerder deze week weten dat bij de controle in het Heempark, weinig mensen aanwezig waren.

Het aantal geregistreerde vernielingen liep juist terug in het gebied, maar het aantal is door de vernielingen van afgelopen weekend weer opgelopen.