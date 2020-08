Organisatie De Alphense Hondenbezitter roept hondeneigenaren op om hun honden niet uit te laten op het strandje van windsurfvereniging WSV Zegerplas. De dieren zouden materiaal van de surfvereniging vernielen.

"Let er alstublieft op dat het strand bij WSV Zegerplas verboden gebied is voor honden. De nagels van de honden veroorzaken kostbare schade aan de materialen van de windsurfers. Voor het fiets- en wandelpad is daar de aanlijnplicht. De honden kunnen 150 meter verderop heerlijk zwemmen op het hondenstrand", is de oproep van de organisatie.

De Alphense Hondenbezitter is een organisatie die pleit voor beter hondenbeleid en bestaat uit een preventienetwerk dat zich door Alphen aan den Rijn verspreidt.