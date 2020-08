De verkeersregelinstallaties van de Prins Bernhardlaan, de Willem de Zwijgerlaan en de Ambonstraat in Alphen aan den Rijn worden vanaf 10 augustus vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. De stoplichten zijn dan buiten werking.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de apparatuur die de verkeerslichten aanstuurt, de masten, de verkeerslichten en de lussen in het wegdek. Voor fietsers worden er wachttijdvoorspellers geplaatst en elke voetgangersoversteek wordt voorzien van rateltikkers.

Ook de afstelling van de verkeerslichten zal wijzigen. Dit zal met name merkbaar zijn op het kruispunt van de Willem de Zwijgerlaan en de Ambonstraat. Overstekende fietsers hoeven straks in veel gevallen minder lang te wachten.

Het verkeer op het kruispunt van de Prins Bernhardlaan en de Willem de Zwijgerlaan wordt tijdens de werkzaamheden door verkeersregelaars geregeld. Afhankelijk van de werkzaamheden ter plaatse worden er rijstroken afgesloten, maar alle verkeersbewegingen blijven mogelijk.

Ter hoogte van de Ambonstraat is het voor fietsers tijdelijk niet mogelijk om de Willem de Zwijgerlaan over te steken. Fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Javastraat. Het autoverkeer vanuit de Ambonstraat mag tijdelijk niet linksaf slaan.

Naar verwachting zijn beide verkeersregelinstallaties op vrijdag 28 augustus weer in bedrijf.