De hefbrug in Alphen aan den Rijn is van 29 augustus tot 6 september afgesloten vanwege werkzaamheden. Automobilisten worden omgeleid via de N11. Fietser en voetgangers kunnen in de periode gebruikmaken van een pontje.

De sluiting van de hefbrug is nodig om de conservering aan de bordessen, kooiladders en heftorens te herstellen.

Het pontje voor voetgangers en fietsers vaart tussen 09:00 en 19:00 uur. Buiten deze tijd kunnen de weggebruikers de brug gebruiken om het water over te steken.