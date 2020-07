Woningcorporatie Woonforte doet onderzoek naar de brandveiligheid van verschillende flats aan de Castorstraat, de Baronie en de Anna van Burenlaan in Alphen aan den Rijn.

Burgemeester en wethouders zeggen er niet vanuit te gaan dat de flats brandgevaarlijk zijn. Er wordt toch onderzoek gedaan omdat er materialen zijn gebruikt bij het bouwen die vatbaar blijken te zijn voor vuur.

Volgens Woonforte is er geen acuut gevaar in de flats en is de Castorflat al aangepakt door een deel van de gevelbekleding te vervangen met onbrandbare isolatiewol.

In de Baronie wordt nog onderzoek gedaan. De flat aan de Anna van Burenlaan is officieel veilig verklaard en levert volgens de woningcorporatie geen risico’s op.