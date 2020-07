Een gevangene is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat er brand uitbrak in een cel in de Penitentiaire Inrichting aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn.

De gevangene is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Vier bewakers ademden rook in en moesten worden onderzocht.

De brandweer schaalde de brand op tot middelbrand en was met vier voertuigen aanwezig. Er werden ook een traumahelikopter en vier ambulances opgeroepen.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.