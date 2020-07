Een gedetineerde is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat hij of zij brand stichtte in een cel in de Penitentiaire Inrichting aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn.

De gedetineerde is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Vier bewakers ademden rook in en moesten worden onderzocht.

De brand ontstond rond middernacht en was gesticht door de gedetineerde zelf. Van de brandstichting wordt aangifte gedaan bij de politie.

De brandweer schaalde de brand op tot middelbrand en was met vier voertuigen aanwezig. Er werden ook een traumahelikopter en vier ambulances opgeroepen.