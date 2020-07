De N11 in de richting van Leiden wordt komend weekend afgesloten in verband met werkzaamheden. De weg is afgesloten van vrijdagavond 21.00 uur tot maandag 5.00 uur.

De aansluiting met de N207 bij Alphen aan den Rijn-Oost en de A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk wordt afgesloten. Alphen aan den Rijn en het containerterminal Alpherium blijven beschikbaar vanaf de A12.

Verder wordt het verkeer omgeleid over de provinciale wegen. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Het asfalt van de weg wordt vervangen tijdens de werkzaamheden. Weggebruikers wordt geadviseerd de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden.