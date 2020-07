De GGD heeft dinsdag bekendgemaakt dat er een coronacluster in Alphen aan den Rijn is vastgesteld. Vijf personen die besmet zijn geraakt, zijn te herleiden naar dezelfde bron.

Het cluster bleek uit contactonderzoek van de GGD. Er is volgens de GGD sprake van een cluster op het moment dat drie of meer personen besmet zijn geraakt binnen één groep, zoals een organisatie, bedrijf of vereniging. Meerdere besmettingen binnen één familie worden niet als cluster beschouwd.

De vijf besmette personen zitten momenteel allemaal veertien dagen thuis in quarantaine met hun huisgenoten en andere nauwe contacten.

Naast het cluster in Alphen aan den Rijn meldt de GGD dinsdag ook nieuwe clusters in Bodegraven-Reeuwijk (drie besmettingen), Gouda (vijf besmettingen) en de Krimperwaard (drie besmettingen). In totaal zijn er momenteel 133 actieve COVID-19-clusters, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid- en Milieu RIVM). De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,9 personen.

Het RIVM meldde dinsdag ook dat er in een week tijd 1.329 coronabesmettingen in Nederland zijn vastgesteld. Daarnaast zijn in een week tijd zijn 23 personen opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 9 personen overleden aan het coronavirus.