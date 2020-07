De aanrijtijden van ambulances bij spoedmeldingen in de regio Hollands-Midden voldoen voor het tweede jaar op rij niet aan het landelijke quotum. Volgens dat quotum moet minimaal 95 procent van de meldingen binnen vijftien minuten gehaald worden. In 2019 was dit percentage voor Hollands-Midden 91,9.

Het percentage van afgelopen jaar is daarmee iets hoger dan het percentage van het jaar ervoor. In 2018 arriveerde 91,4 procent van de ambulances binnen vijftien minuten bij de spoedmelding.

De gemiddelde responstijd is gelijk gebleven met ruim tien minuten. Wel wordt verwacht dat de cijfers in het volgende jaarverslag niet beter zullen worden. De voornaamste reden hiervoor zijn de coronamaatregelen. Het aantrekken van beschermende kleding kost extra tijd, wat zorgt voor een langere aanrijtijd.