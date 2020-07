De gemeente Alphen aan den Rijn wil jongeren meer betrekken bij het gemeentelijke beleid, met name wat betreft de lokale invulling van de anderhalvemetermaatschappij. Daarom organiseert de gemeente een campagne waarin jongeren worden uitgedaagd om filmpjes op te sturen van hoe zij hun vakantie ervaren ten tijde van de coronacrisis.

Naar aanleiding van de inzendingen selecteert de gemeente twintig winnaars die een prijs ontvangen. De campagne werd bedacht naar aanleiding van de oproep van premier Mark Rutte aan kinderen om met ideeën te komen over hoe de anderhalvemetersamenleving volgens hen het beste kan worden ingevuld.

De gemeente Alphen aan den Rijn wil dit concreet uitwerken. Naast de campagne wil de gemeente jongeren uit het voortgezet onderwijs inspraak geven in het gemeentebeleid. De plannen moeten in september uitgewerkt zijn en moeten worden bedacht door de kinderraad en externe partijen zoals BOOST en Go! voor Jeugd.

Tijdens de kinderraadsvergadering werden al enkele ideeën bedacht. Zo wil de kinderraad een seniorenbingo, een buitensportactiviteit in de natuur en een Alphense talentenjacht organiseren. Ook wordt er een schoolkrant gemaakt naar aanleiding van deze vergadering. Hierbij wordt gefocust op kinderen van de basisschool.