Vogelpark Avifauna en Archeon Museumpark in Alphen aan den Rijn zijn genomineerd voor het de verkiezing Leukste Uitje van Zuid-Holland.

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de ANWB en is opgedeeld in twee categorieën. De eerste categorie is het Leukste Uitje van Nederland, waar uitjes met minimaal 45.000 bezoekers per jaar onder vallen. Daarnaast is er het Leukste Uitje van de Provincie, waar in Zuid-Holland Avifauna en Archeon dit jaar voor zijn genomineerd.

Een vakjury heeft per provincie een top 12 samengesteld. De uitjes worden beoordeeld op aanbod, sfeer, klantvriendelijkheid, prijs-kwaliteitverhouding en faciliteiten. Stemmen kan tot en met 1 november 2020.