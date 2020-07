De politie heeft vrijdag een man in Alphen aan den Rijn aangehouden voor het verlopen van zijn visum. Handhavers kwamen de man tijdens een surveillance op het spoor.

De handhaving controleerde vrijdag tijdens een surveillance twee personen op alcohol. Bij een van hen bleek het visum om in Nederland te verblijven te zijn verlopen.

Om die reden is de politie ter plaatse gekomen, waarna agenten de man hebben aangehouden. Het visum van de andere man verloopt over een aantal dagen. Hij kreeg dan ook een waarschuwing dat hij zijn visum moet verlengen of het land moet verlaten.