Het verbod op het gebruikt van lachgas is donderdag ingegaan op achttien locaties in Alphen aan den Rijn. Dit heeft burgemeester Liesbeth Spies besloten naar aanleiding van een toename van het gebruik van het gas. Een overtreding van het bod kan een boete van 140 euro opleveren.

Het gebruik van lachgas in Alphen aan den Rijn is de afgelopen jaren volgens de gemeente sterk toegenomen. Op de achttien aangewezen 'hotspots' waar regelmatig incidenten plaatsvinden is het gebruik op lachgas daarom nu verboden.

Het verbod op lachgas op de aangewezen locaties zal vanaf donderdag gehandhaafd worden. Naast de boete van 140 euro voor het overtreden van het verbod, kan het op straat gooien van de hulzen ook een boete voor zwerfafval opleveren.

Een algeheel verbod op lachgas is niet mogelijk. Landelijk wordt er gewerkt aan een wet om lachgas per 1 januari 2021 te verbieden voor recreatief gebruik.