Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een gedetineerde uit de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn aangeklaagd voor poging tot moord, vrijheidsberoving en bedreiging vanwege een steekpartij.

Een bewaarder van PI Alphen werd woensdag 15 april in zijn nek gestoken met een zelfgemaakt voorwerp, waar hij lichte verwondingen aan overhield. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde dat het zou gaan om een plastic voorwerp.

Het OM stelt dat de gedetineerde ook een riem bij zich had, die hij om de nek van de bewaarder sloeg en aantrok. Daarnaast zou hij een boodschap achter hebben gelaten op de muur van zijn cel: "Pak mijn spullen netjes in. Doen jullie dat niet, dan vermoord ik jullie allemaal. Haagse Cor." Om deze redenen klaagt het OM de gedetineerde aan, schreef het AD dinsdagavond.

De advocaat van de gedetineerde claimt dat het volgens haar cliënt niet de bedoeling is geweest om de bewaarder te doden of te verwonden. De getuigenverklaringen zouden niet betrouwbaar genoeg zijn, omdat deze pas meerdere dagen na het incident opgenomen zouden zijn. Daarnaast zou de tekst op de muur losstaan van de zaak, omdat de gedetineerde in afwachting was om overgeplaatst te worden naar een tbs-kliniek.

De gedetineerde zit in de gevangenis voor het mishandelen van zijn gezin. Hiervoor kreeg hij eerder een gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Na het incident werd de man overgebracht naar een isoleercel. De verwachting is dat de strafzaak in oktober verdergaat.