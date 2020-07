Een vierjarige jongen is dinsdagmiddag verdronken in de Zegerplas in Alphen aan den Rijn.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren ter plaatse. Omstanders waren toen al gestart met het reanimeren van het slachtoffer.

Vervolgens is de jongen naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij is overleden, zo bevestigt de politie.

Na het incident werden alle omstanders verzocht het strandje te verlaten.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.