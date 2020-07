De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten het gebruik van lachgas per 23 juli op een aantal locaties te verbieden, meldt de gemeente dinsdag. Het aantal incidenten met het gebruik van lachgas is de afgelopen tijd namelijk toegenomen.

"Het wordt door gebruikers - vooral jongeren - gezien als een relatief onschuldig middel, maar er zitten wel degelijk risico's aan vast. Zoals vermindering van reactievermogen, wat weer invloed heeft op bijvoorbeeld de rijvaardigheid, of neurologische stoornissen. Daarnaast geeft het overlast en troep op straat", aldus de gemeente.

"Een algeheel verbod is op dit moment nog niet mogelijk. Er wordt landelijk gewerkt aan een wet om lachgas per 1 januari 2021 te verbieden voor recreatief gebruik."

De gemeente en politie gaan vanaf 23 juli handhaven in het openbaar gebied. Op welke locaties lachgas dan verboden is, is te zien op een overzichtskaart. Als mensen op deze locaties toch lachgas gebruiken, kunnen ze een flinke boete krijgen. Automobilisten die ervan gebruikmaken, krijgen veelal een rijverbod opgelegd.

Daarnaast zet de gemeente in op voorlichting en preventie via de GGD, Brijder en Jongerenwerk. Op de middelbare scholen besteden schoolagenten aandacht aan het gebruik van lachgas.