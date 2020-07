Een zestienjarig meisje heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee agenten mishandeld, meldt de politie maandag. Dit gebeurde nadat de agenten haar en een aantal andere jongeren vanwege overlast hadden weggestuurd uit het centrum van Alphen aan den Rijn.

Bij het zestienjarige meisje viel dat niet in goede aarde. "Zij nam, nadat ze een laatste waarschuwing had gekregen, een gevechtshouding aan", aldus de politie. Daarop werd ze aangehouden. "Zij ging hierbij dusdanig in verzet, dat zij uiteindelijk twee agenten mishandelde."

Toen het meisje bij de politieauto stond, schopte ze een van de agenten. Om deze reden heeft de zestienjarige een dagvaarding gekregen. Ze moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.