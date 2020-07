De Alphense Jaarmarkt gaat dit jaar definitief niet door, meldt de organisatie maandag. Het is vanwege de coronamaatregelen ook niet mogelijk om het evenement in aangepaste vorm te organiseren.

Eerder kondigde de organisatie nog aan naar alternatieven te kijken, zoals de organisatie van kleinere evenementen. Alphenaren werden opgeroepen leuke ideeën in te sturen, maar nu laat de organisatie weten dat ook dergelijke evenementen niet zullen plaatsvinden.

"Er is gekeken of het mogelijk was om een aangepast programma te maken waarbij 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Iedereen die ideeën voor het aangepaste programma heeft ingestuurd, wordt bedankt. Maar helaas is het dit jaar niet mogelijk om iets te realiseren vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen. De ideeën worden meegenomen voor volgend jaar als dat mogelijk is", zo laat de organisatie weten.

Voor de coronacrisis kondigde de organisatie van de Alphense Jaarmarkt de introductie van het concept Heel Alphen Danst aan. Het Thorbeckeplein zou worden omgetoverd tot een dansplein, waarop alle dansscholen uit Alphen konden optreden.

Ook zouden de Alphense Dagen dit jaar de Alphense Feestweek vormen. Vanwege de coronacrisis werd in mei besloten dit met een jaar uit te stellen.

De kermis zal dit jaar in aangepaste vorm wel doorgaan. Dat is een opluchting voor kermisexploitanten, want kermissen in veel plaatsen in Nederland zijn afgelast.