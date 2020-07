Het puin bij het pand van restaurant Proto in Alphen aan den Rijn is inmiddels opgeruimd en eigenaren Nikos en Alekos Baloumis zijn klaar voor een nieuwe start. Ruim drie weken geleden leidde een grote brand tot een ravage in het restaurant.

Eerder lieten Nikos en Alekos al weten dat ze Proto het liefst zo snel mogelijk weer openen. De eerste verdieping was al eerder leeggehaald, maar nu is ook het hele restaurant op de begane grond puinvrij.

Om het allemaal goed te laten verlopen, is een expert ingeschakeld. Het pand is namelijk een rijksmonument, waardoor de renovatie anders verloopt dan bij een pand zonder deze status.

De broers grijpen de noodgedwongen renovatie aan als een mogelijkheid om Proto op een efficiëntere en mooiere manier terug te brengen. Dat het restaurant nu helemaal is leeggehaald, maakt dat ze een stapje dichter bij de heropening zijn.

In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni rukte de brandweer uit voor de grote brand, waarvan een blikseminslag zeer waarschijnlijk de oorzaak was. De brand sloeg later ook over op het naastgelegen pand van Vero Moda.

De bewoners van de omliggende panden werden geëvacueerd. In de vroege ochtend was de brand onder controle.

Op diezelfde zaterdag werd een crowdfundingactie opgezet om Proto te steunen. Inmiddels is een bedrag van ruim 60.000 euro opgehaald.