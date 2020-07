De overlast van de eikenprocessierups is dit jaar in Alphen aan den Rijn 40 procent minder in vergelijking met 2019, bevestigt een woordvoerder van de gemeente vrijdag aan nieuwspartner Alphens.nl.

Vorig jaar zorgde de eikenprocessierups door het hele land voor flink wat overlast, ook in Alphen aan den Rijn. Dit jaar is de overlast een stuk minder, bleek eerder ook uit landelijke cijfers.

Ook in Alphen aan den Rijn is er minder overlast. "Vorig jaar hebben we in 815 bomen nesten gezogen, dit jaar waren dat 475 nesten, waarvan in 60 bomen twee keer een nest is weggezogen. Dit komt neer op een totaal van 415 bomen waar de eikenprocessierups dit jaar te vinden was", laat de woordvoerder van de gemeente weten. Dit betekent dat er zo'n 40 procent minder overlast is ten opzichte van 2019.

"De overlast in niet alleen minder vanwege de landelijke tendens", vertelt de woordvoerder. "Wij hebben dit jaar meer dan vorig jaar ingezet op preventie van de eikenprocessierups. Zo hebben we nestkasten opgehangen om de natuurlijke vijanden te stimuleren en op plekken met een hoog risico is de eikenprocessierups preventief bestreden met een biologisch middel."

Het gaat dan om plekken waar veel mensen komen en waar het risico op overlast het grootst is, zoals scholen, kinderdagverblijven, sport- en speelplekken, zorgcentra, parken en fietsroutes binnen de bebouwde kom. "Daarnaast is de overlast in minder geweest omdat we eerder gestart zijn met het wegzuigen van de nesten, dus voordat de rupsen brandharen vormen."