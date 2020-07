Handhaving en politie waren donderdagavond aanwezig bij het stadhuis in Alphen aan den Rijn toen tientallen inwoners van de wijk Beerendrecht een petitie inleverden. De handhavers waren aanwezig om de situatie in de gaten te houden.

De bewoners van de wijk Beerendrecht hebben zich verenigd in een bewonersvereniging die zich verzet tegen de komst van woningen op de parkeerplaats van amateurvoetbalclub ARC. Hiervoor startten ze een petitie, die Peter Mooij als woordvoerder van de bewonersvereniging voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering indiende. De petitie werd 830 keer ondertekend.

Rond 19.30 uur verzamelden tientallen bewoners zich voor het gemeentehuis aan het Stadhuisplein. Op de grond waren witte kruizen aangebracht zodat de aanwezigen 1,5 meter afstand konden houden.

De handhaving was vooraf al ingeschakeld omdat er sprake was van een risico. Mocht de situatie uit de hand lopen, dan zouden de handhavers direct kunnen ingrijpen. De politie kwam even later ook nog langsrijden ter controle, maar er hoefde niet ingegrepen te worden.