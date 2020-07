De politie meldt een stijging van 67 procent in het aantal meldingen van geluidsoverlast in Alphen aan den Rijn sinds de start van de lockdown. Landelijk vond er een stijging van bijna 40 procent plaats.

De politie heeft sinds de start van de intelligente lockdown meer meldingen van overlast binnengekregen. Het gaat voornamelijk over meldingen van jeugd- en geluidsoverlast.

In Alphen aan den Rijn is het aantal meldingen van geluidsoverlast met 67 procent gestegen. In totaal kwamen er 428 meldingen binnen bij de politie in het eerste half jaar van 2020. Dat zijn 172 meldingen van geluidsoverlast meer dan in dezelfde periode in 2019.

Landelijk kreeg de politie bijna 70.000 meldingen van verschillende vormen van geluidshinder binnen, wat een stijging van bijna 40 procent betekent.