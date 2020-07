De woningen in het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn worden in oktober gefaseerd gesloopt. De sloop van de eerste woningen zou eigenlijk in juni van start gaan, maar het project liep vertraging op. Er komen 172 nieuwbouwwoningen voor in de plaats.

Samen met de leden van klankbordgroep, architectenbureau Bloemen Architecten, aannemer ERA Contour en Woonforte zijn de wensen en ideeën over de wijk en de woningen uiteindelijk tot plannen gemaakt.

Het uitwerken van de plannen tot in bestek en detailtekeningen duurde langer dan gepland. Daarom is de start van de sloop een paar maanden uitgesteld. De planning blijft hetzelfde, wat inhoudt dat de woningen van de eerste fase nieuwbouw eind 2021 worden opgeleverd.

De 172 woningen worden in drie fases gesloopt en gebouwd. Het bouwen van de woningen zal niet aansluitend gebeuren, ook omdat er nieuwe rioleringen, kabels en leidingen moeten worden aangelegd.

Tussen bouw en sloop zal per fase ongeveer zes maanden zitten. "Dit gaat wat overlast geven in de wijk", zegt Bert Bosch van ERA Contour. "Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met bewoners en omwonenden."