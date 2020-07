Bij een brand op bedrijventerrein Heimanswetering in Alphen aan den Rijn woensdagmiddag komt veel rook vrij. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen.

Het betreft een container die gevuld is met bedrijfsafval. Wat de oorzaak is van de brand, is nog onbekend.

Bij de brand is niemand gewond geraakt.