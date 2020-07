Burgemeester Liesbeth Spies geeft aan dat Alphen aan den Rijn goed voorbereid is wanneer het coronavirus opnieuw zou oplaaien.

In Nederland is er (nog) geen nieuwe uitbraak van COVID-19. In Alphen aan den Rijn werden vorige week geen coronabesmettingen vastgesteld. Mocht het virus weer oplaaien, dan zijn de Nederlandse burgemeesters goed voorbereid. Dit blijkt uit een overleg tussen de voorzitters van alle veiligheidsregio's.

Nieuwspartner Alphens.nl heeft aan burgemeester Liesbeth Spies gevraagd hoe Alphen aan den Rijn zich heeft voorbereid op een toename van het aantal besmettingen. Burgemeester Spies licht toe: "Aan het begin van de coronacrisis hebben wij een crisisorganisatie ingericht. (...) Vanuit de gemeentelijke crisisorganisatie zijn er directe lijnen met de Veiligheidsregio. De voorzitter van de Veiligheidsregio is op zijn beurt lid van het Veiligheidsberaad (...). Via deze korte lijnen worden informatie en maatregelen op elkaar afgestemd, zodat snel besluiten en acties genomen kunnen worden."

Met het versoepelen van de coronamaatregelen en het weer op gang komen van het normale leven, zijn de werkzaamheden van de crisisorganisatie gedeeltelijk afgeschaald.

Zodra het coronavirus weer oplaait in Alphen zal er direct actie worden ondernomen, ook al is de vorm waarop dit gebeurt nog niet duidelijk. "Bij een eventuele nieuwe uitbraak wordt de crisisorganisatie weer versterkt. We hebben de afgelopen maanden veel geleerd van wat er tijdens de coronacrisis op ons af is gekomen. We hebben ook ervaren dat veel taken snel konden worden opgepakt. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat we bij een eventuele nieuwe uitbraak goed voorbereid zijn."

Mensen krijgen steeds meer moeite met het volgen van de regels en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Burgemeester Spies merkt dat dit in Alphen ook het geval is. "Het virus is echt nog niet weg, en een nieuwe uitbraak willen we met zijn allen voorkomen. Ik roep iedereen daarom op om waakzaa​m te blijven en de regels die nu nog gelden zo goed mogelijk op te volgen."