Een zestigjarige man uit Alphen aan den Rijn is dinsdag veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf voor het in september vorig jaar in de brand steken van de auto van zijn buurman. Tijdens de zitting bleek het om een wraakactie te gaan.

De Alphenaar was boos omdat hij op straat meerdere keren voor pedofiel was uitgemaakt door zijn buurmeisje. Daarnaast was er al jaren sprake van ruzie tussen hem en zijn buren.

Uit wraak besloot de man de auto van zijn buurman, de vader van het buurmeisje, in brand te steken. Hulpdiensten konden door snel handelen voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar andere voertuigen of woningen.

De dader werd vrijwel direct gearresteerd. In zijn woning werd een type stro aangetroffen dat ook was gebruikt om het voertuig mee aan te steken.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zes maanden cel tegen de Alphenaar, maar de rechtbank ging daar niet in mee omdat de man aan manisch-psychotische klachten lijdt en verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht.